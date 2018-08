Economía

Relaciones laborales

Aburto: 'Patronal y sindicatos deben de buscar un punto de encuentro'

28/09/2013

Juan María Aburto asegura que "el mejor antídoto" contra la reforma laboral es la firma de covenios colectivos. Asimismo, reitera que el Gobierno vasco no mantiene ninguna diferencia con Confebask.

El consejero vasco de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, ha señalado que "el mejor antídoto" contra la reforma laboral es la firma de convenios colectivos y ha incidido en que "los agentes sociales y la patronal tienen que empeñarse" en la búsqueda de un "punto de encuentro". Asimismo, ha reiterado que el Ejecutivo vasco no mantiene "ninguna diferencia" con Confebask.



Aburto, que ha acudido junto a la diputada foral de Asuntos Sociales, Pilar Ardanza, a un acto con motivo del Día de la ONCE en Euskadi que se ha desarrollado en el auditorio de la Alhóndiga, ha

subrayado que el Gobierno vasco siempre ha encaminado su trabajo "a recuperar lo que había sido un estado de desconfianza en los últimos años en las relaciones laborales entre sindicatos y patronal".

La firma de convenios colectivos, el mejor "antídoto"

A preguntas de los periodistas, el consejero ha señalado que "el mejor antídoto" contra la reforma laboral es la firma de convenios colectivos. "Hay que empeñarse en la firma de convenios y, a partir de ahí, intentar un acuerdo interprofesional para que los convenios colectivos tengan prevalencia y los convenios sectoriales vuelvan a ser los que regulan las relaciones laborales en este país", ha

indicado, para añadir que "eso es en lo que el Gobierno vasco cree".



En este sentido, ha destacado que, en el pasado, el esfuerzo del Ejecutivo vasco ha ido dirigido, "en la medida que fuera posible", a recuperar lo que había sido un "estado de desconfianza en los últimos años en las relaciones laborales en este país entre sindicatos y patronal".



"Creo que se recorrió un camino importante y al final los agentes que son los protagonistas de la negociación no llegaron a un acuerdo", ha señalado en referencia a los contactos mantenidos hasta

el pasado 7 de julio, fecha de decaimiento de los convenios no renovados.

Vías de diálogo

Aburto ha remarcado que, a partir de ahí, es necesario recuperar "vías de diálogo" para que Euskadi siga mirando al futuro "con un poco de esperanza". "La sociedad reclama que lleguemos a acuerdos y si son entre diferentes mejor. El ámbito de las relaciones laborales no puede quedar al margen de esa situación y el Gobierno se va a empeñar a eso", ha añadido.



Confebask

Por lo que respecta a una posible "falta de sintonía" entre Gobierno vasco y patronal, Aburto ha reconocido tener "claro" que la relación entre el Ejecutivo y Confebask tiene que ser "fluida". "No puede ser de otra manera. No podemos empeñarnos en publicitar lo que alguien puede entender sean diferencias", ha indicado.