Economía

Paro en Euskadi

El Gobierno Vasco reconoce que los datos del paro 'no son buenos'

Redacción

02/10/2013

La consejera Arantza Tapia lamenta que Euskadi aún viva "una mala época" y subraya que "no se puede hacer una valoración positiva".

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha considerado que los datos del paro en Euskadi, que indican que ha habido 3.379 parados más el pasado mes de septiembre, "no son buenos", y ha lamentado que, "mes tras mes, no conseguimos crear empleo".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Tapia ha admitido que el empleo "no está en su mejor momento", ya que la economía "aún no se está recuperando y todavía estamos en una mala época".

"No se puede hacer una valoración positiva. Todavía hay mucha gente sin trabajo y, mes tras mes, no conseguimos crear empleo. Los datos no son buenos porque la economía no se está recuperando", ha reiterado.

Aún así, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha destacado que, a pesar de que las empresas no logran crear empleo, "ya no hay más empresas en ERE o cerrando". "Ese dato lo podemos tomar como positivo, aunque los jóvenes que terminan su carrera y están en edad de entrar a trabajar no encuentran empleo, y también tenemos ahí a los que ya tienen cierta edad. Son dos colectivos que debemos cuidar muy bien", ha subrayado.

Tapia ha indicado que "parece que hemos tocado fondo" y que "no vamos a peor, según dicen los datos a nivel europeo y mundial", aunque ha matizado que "eso no quiere decir que la recuperación sea total y que se vaya a crear empleo"."Por lo tanto, todavía tenemos malos datos y eso es preocupante para nosotros, claro", ha añadido