El Eurogrupo cree que no habrá prórroga del rescate a España

14/10/2013

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, opina que el programa de asistencia financiera a España se cerrará a finales de año.

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha afirmado que la "idea general" de los socios del euro es que el programa de asistencia financiera a España se cerrará a finales de año. Ha añadido que ningún país está pidiendo que lo prorrogue.

"La idea general es que el programa finalizará", ha afirmado Dijsselbloem al término de la reunión de hoy del Eurogrupo en Luxemburgo. Sin embargo, los socios del euro no tomarán su decisión final hasta la reunión que celebrarán a mediados de noviembre próximo.

Dijsselbloem ha negado que haya voces dentro de la eurozona que estén presionando a España para que prorrogue el programa de asistencia o recurra a más dinero de los hasta 100.000 millones de euros que los socios de la moneda única pusieron a su disposición, ya que el país solo ha empleado en torno a 41.300 millones.

"No, para nada, no sé de dónde sale ese rumor", ha dicho el presidente del Eurogrupo, al tiempo que ha asegurado que a ese respecto "no ha habido ningún debate, ni hay países diciendo que debe aceptar más dinero o más condiciones del programa, para nada".

Dijsselbloem ha afirmado que los Diecisiete han "tomado nota" de la marcha del programa español que ha resultado en un "análisis positivo" y ha insistido en que los socios adoptarán sus conclusiones sobre el final del mismo en noviembre próximo.

Dijsselbloem ha recordado que tanto España como Irlanda están acercándose al final de sus programas, aunque ha recalcado que la situación de ambos "es muy diferente", ya que Dublín sí podría tener que recurrir a algún tipo de medida de acompañamiento.