Economía

Cambio de presidente en la BBK

Mario Fernández abandona la BBK y Xabier Sagredo toma las riendas

Redacción

04/11/2013

Fernández deja la presidencia de la BBK al cumplir 70 años, edad límite que marcan los estatutos para desempeñar el cargo. El consejo de administración elegirá el próximo miércoles al sucesor.

Xabier Sagredo, actual dirigente de la Ejecutiva del PNV de Bizkaia, presidirá en funciones desde este lunes la Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) en sustitución de Mario Fernández, quien abandona la presidencia de la caja al cumplir 70 años, edad límite que marcan los estatutos para desempeñar el cargo.

El consejo de administración de la BBK elegirá el próximo miércoles al sucesor de Mario Fernández.

Sagredo, de 41 años, es el actual vicepresidente de la entidad financiera, por lo que pasa a asumir automáticamente la dirección hasta que el consejo de administración de la caja elija al nuevo presidente en la reunión que tiene prevista en la segunda quincena de este mes.

Aunque algunas fuentes de la BBK apuntan a que Sagredo es el favorito para ser elegido, la decisión la tienen que adoptar los quince miembros del órgano de gobierno.

Sagredo, a propuesta del PNV, entró a formar parte de la dirección de la caja en noviembre de 2012, ya como vicepresidente y responsable de la comisión de auditoría.

Su nueva condición de presidente en funciones es compatible con su cargo de dirigente del Bizkai Buru Batzar, del que fue tesorero hasta hace unos meses.

Hombre de confianza del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, Sagredo es licenciado en Ciencias Económicas por la facultad de Sarriko (UPV/EHU), especializado en financiación y titulado superior en prevención de riesgos laborales.

Fernández seguirá en Kutxabank

La BBK, como las otras dos cajas vascas, se encarga ya únicamente de la obra social. Las tres son las accionistas de Kutxabank y reciben sus dividendos, con los que pagan la obra social, dejando toda la actividad económica al banco.

Mario Fernández deja la BBK, pero seguirá con normalidad al frente del negocio bancario como máximo dirigente de Kutxabank.

No hay límites para la permanencia de Fernández en este cargo: por una parte, el banco vasco es una sociedad anónima, y la ley que las regula no pone ningún límite de edad al desempeño de puestos. Por otra, el reglamento del consejo de administración de Kutxabank establece para el presidente un mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegido por mandatos de igual duración máxima (cada cuatro años), con lo que en la práctica, si es reelegido, no hay ningún límite ni de edad ni de duración en el cargo.