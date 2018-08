Economía

Erkoreka: 'Eroski podrá refinanciar su deuda en un periodo breve'

Redacción

26/11/2013

El Gobierno Vasco tiene la esperanza de que Eroski alcance los objetivos a los que aspira "en un periodo breve de tiempo".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cree que existe "una expectativa razonable" de que Eroski pueda refinanciar su deuda en un periodo "breve de tiempo".



En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, se ha referido al proceso puesto en marcha con diversas entidades financieras por parte de Eroski para refinanciar su deuda.



Erkoreka ha indicado que Eroski, como otras muchas empresas en Euskadi, está afrontando un proceso de redimensionamiento de su deuda" y ha señalado que, según la información que tiene el Gobierno, ese proceso se está llevando a cabo en unos términos que "permiten abrigar la esperanza de que alcanzarán los objetivos que aspira la propia compañía".



El portavoz del Ejecutivo autónomo ha manifestado que las relaciones con las entidades financieras con las que Eroski tiene su deuda se están desarrollando -"hasta donde sabe el Gobierno"- por los "cauces adecuados".



"Y hay una expectativa razonable de que los objetivos que persigue la compañía con esta renegociación de la deuda puedan verse culminados y satisfechos en breve tiempo. Así espera el Gobierno que sea, pero lógicamente el Gobierno no va a entrar y no va a interferir en un proceso que corresponde desarrollar a la compañía en cuestión y a las entidades financieras", ha añadido.



Por otra parte, ha asegurado que Eroski no les ha pedido ayuda financiera y ha explicado que han tenido contacto con el grupo distribuidor, al que le están prestando "apoyo y asistencia" en la medida en que lo requiere. "Pero ayuda directa para ofrecer cobertura financiera a sus necesidades, de momento, no lo han pedido, también saben que no lo pueden pedir porque el marco europeo de la competencia no permite otorgar ayudas directas sin incurrir en medidas que puedan ser catalogadas como ayudas de Estado", ha asegurado.