Los sindicatos denuncian la nula voluntad negociadora del Gobierno

16/12/2013

ELA y LAB han reiterado que mientras no se suspenda el decreto que aumenta en 22,5 horas la jornada laboral anual de los trabajadores públicos vascos no volverán a la Mesa General.

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han coincidido hoy en denunciar la nula voluntad negociadora del Gobierno Vasco en la Mesa General de la Función Publica y su actitud de "imponer" a través de "decretos" los recortes del Gobierno central.

Representantes de estas cuatro centrales sindicales han comparecido hoy en el Parlamento Vasco para hablar de la negociación colectiva en el País Vasco.

Los representantes sindicales se han referido a la situación de la Mesa General de la Administración Pública, a la que ELA y LAB acordaron no asistir tras la decisión del Gobierno Vasco de aumentar la jornada laboral anual, después de que el Ejecutivo central regulase por decreto una ampliación de las horas de trabajo de los funcionarios.

CCOO y UGT sí que acudieron el pasado 28 de noviembre a la última reunión de este foro de negociación de las condiciones laborales de los 70.000 empleados públicos del Gobierno Vasco. No obstante, se levantaron de la mesa al constatar la falta de voluntad negociadora del Gobierno Vasco.

Los representantes de ELA y LAB han reiterado hoy en comisión en el Parlamento Vasco que mientras no se suspenda el decreto que aumenta en 22,5 horas la jornada laboral anual de los trabajadores públicos vascos no volverán a la Mesa General. CCOO y UGT han destacado la importancia de este órgano pero han insistido en que para que funcione es necesario que las dos partes que negocien, "no una que imponga".