Economía

Huelga

El transporte escolar seguirá negociando el lunes

Redacción

31/01/2014

El Departamento de Empleo se ha reunido hoy con las empresas y con los sindicatos. La huelga indefinida sigue convocada.

El sector de los monitores de transporte escolar y de patio de los centros educativos públicos, en huelga indefinida, seguirá el lunes las negociaciones entre empresas y sindicatos. Mientras se mantiene el paro, han informado fuentes sindicales.

El Departamento de Educación se reunió el pasado martes con las empresas y el miércoles con los sindicatos, y propuso que el Departamento de Empleo mediara entre ambas partes, lo que ha hecho hoy con sendas reuniones, por separado.

Fuentes sindicales han explicado que a partir de las citas de hoy, "por lo menos las empresas parece que tienen ganas de negociar, lo que hasta ahora no habían manifestado, todo era no, no, no", por lo que han considerado los contactos como positivos.

También han servido para que el Departamento de Empleo conociera de primera mano las reivindicaciones de las trabajadoras, que reclaman la equiparación con el personal de comedores escolares, lo que supone recibir el 97,5 % del salario de los empleados laborales del Gobierno Vasco, un 2,5 % más de lo que percibe ahora el colectivo convocante de la huelga, formado en su mayoría por mujeres.

Las tres partes han quedado de nuevo en reunirse el lunes por la tarde en Bilbao, otra vez por separado: primero empleo se citará con unos y media hora después con otros.

La huelga indefinida sigue convocada, a la espera de lo que ocurra en la cita del lunes.