Economía

Para compras pequeñas

Nueva tarjeta de Kutxabank para pagos de hasta 20 euros sin clave

Redacción

17/02/2014

A partir de esa cantidad funcionará como una tarjeta normal. Adquirirla no tendrá coste adicional para los clientes de la entidad.

Kutxabank lanzará este año una nueva tarjeta "sin contacto" que permitirá formalizar pagos de hasta 20 euros sin necesidad de introducir la clave de seguridad y que funcionará como una tarjeta tradicional a partir de esta cantidad.

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, y la directora de Marketing de la entidad, Inés Monguilot, han presentado esta nueva tarjeta hoy en Vitoria-Gasteiz, que será la primera capital vasca en la que se despliegue el sistema.

Los clientes alaveses de Kutxabank recibirán a principios de mayo la nueva tarjeta que sustituirá a la anterior y que podrán comenzar a utilizar a partir del 15 de ese mes. Para finales de año la tarjeta sin contacto estará también desplegada en Bilbao y en San Sebastián.

Esta nueva tarjeta está pensada para compras pequeñas como el pan, el periódico o consumiciones en locales hosteleros sin necesidad de llevar dinero en el bolsillo, según ha explicado Fernández.

La tarjeta no tendrá coste para los clientes de Kutxabank, aunque los comercios deberán pagar una comisión "muy reducida" por cada transacción, aunque ésta no se cobrará durante un "periodo promocional" inicial cuya duración Monguilot no ha precisado.