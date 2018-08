Economía

Cumbre económica en Bilbao

Los sindicatos mostrarán su rechazo ante el foro económico de Bilbao

27/02/2014

Todos los sindicatos vascos coinciden a la hora de señalar que los participantes de ese foro "son los responsables de la precariedad, la pobreza y los recortes de derechos".

Los sindicatos ELA y LAB, junto a más de 50 organizaciones sociales, han hecho hoy un llamamiento a los vascos a manifestarse en contra del foro económico internacional que se reunirá el lunes en Bilbao y a "dejarles claro" al Rey, las multinacionales y las instituciones que asistirán al mismo, "que no son bienvenidos en Euskal Herria".

En comparecencia ante los medios, los secretarios generales de ambas centrales Adolfo Muñoz 'Txiki' (ELA) y Ainhoa Etxaide (LAB), han animado a los ciudadanos vascos a acudir a los actos que han convocado el 3 de marzo, en repulsa del encuentro económico que se celebrará en el Museo Guggenheim, con asistencia del Rey, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además de responsables de bancos y grandes empresas.

Dentro de los actos de protesta convocados bajo el lema 'Troika Go Home', sindicatos y organizaciones sociales vascas partirán en manifestación a las 10:00 horas de dos puntos diferentes - las plazas del Sagrado Corazón y Arriaga -, se unirán en la Plaza Moyúa y, desde ahí se acercarán hasta las inmediaciones del Guggenheim.

Etxaide ha pedido a las instituciones vascas "que no acudan a ese foro económico y, sobre todo que no aplaudan y les den la bienvenida" en nombre de los vascos, porque los ciudadanos "no les han invitado".

Ha hecho "un llamamiento a los trabajadores a salir a la calle" para mostrar su rechazo a las políticas de la 'troika' y reprochar a los representantes de instituciones, de la banca y de las multinacionales que participarán en ese encuentro "como responsables" de "la precariedad, la pobreza y los recortes de derechos".

Según el comunicado leído en euskera y castellano, la cita de Bilbao reunirá "a los culpables de ese sistema económico y social donde las desigualdades no dejan de crecer".

Allí estarán "los ideólogos - el FMI y la OCDE-, los beneficiarios -las grandes empresas como BBVA, telefónica e Iberdrola- y los cómplices necesarios -el Eurogrupo, la Unión Europea y los gobiernos central y vasco-" de ese sistema, han denunciado esas organizaciones.

Además de la marcha convocada por la mañana, las organizaciones han previsto para la tarde una serie de charlas en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco a cargo de los promotores de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y una segunda manifestación que partirá a las 19:00 de la Plaza Euskadi y que llegará hasta la Plaza de Arriaga.

CCOO: "Vamos a tomar la calle para hacernos escuchar"

Por su parte, el secretario general de CCOO-Euskadi, Unai Sordo, ha hecho también un llamamiento a la participación de la ciudadanía vasca en la manifestación del próximo domingo día 2, convocada en las calles de Bilbao por Comisiones Obreras, UGT y USO, con el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES/ETUC).

"Vamos a tomar la calle", ha asegurado el secretario general, "para hacernos escuchar, ya que estos foros no están vinculados a las instituciones democráticas".

Esta manifestación tiene como objeto que "la ciudadanía pueda expresar su malestar, su protesta, su contrariedad ante las políticas de austeridad, de recorte social, de disminución salarial que están impulsando muchos de los que el lunes se van a juntar en el Museo Guggenheim Bilbao", ha declarado Sordo a los medios de comunicación en un acto de promoción de la marcha.

Sordo denuncia que en el foro también van a estar presentes "los responsables de muchas de las grandes empresas que ejercen de 'lobbies' (grupos de presión) sobre los gobiernos", según Sordo.

Para CCOO, estos 'lobbies', "son los que de verdad mandan en esta política de deconstrucción de lo social, de lo público y del modelo laboral que se ha aplicado en los últimos 5 o 6 años en Euskadi, en España y en el conjunto de Europa".

"Queremos hacer una manifestación potente, una manifestación amplia, abierta a todos los movimientos sociales y a todas las organizaciones sindicales", ha concluido Sordo.