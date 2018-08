Economía

Declaración

Díaz Ferrán: 'No sabía muy bien qué eran las preferentes'

26/03/2014

El expresidente de la CEOE desconocía qué eran las preferentes "hasta que apareció el tema social a nivel nacional". Entonces procuró "enterarse de lo que eran".

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán no sabía "muy bien lo que eran las preferentes" mientras fue consejero de Caja Madrid "hasta que apareció el tema social a nivel nacional", cuando procuró "enterarse de lo que eran".

Díaz Ferran hizo esta confesión ante el juez de la Audiencia Nacional Fernado Andreu el pasado 3 de marzo, cuando prestó declaración tras el expresidente de la caja madrileña Miguel Blesa dentro de la causa en la que investiga si la excúpula de la entidad planificó la emisión de preferentes para ocultar una situación de insolvencia.

Díaz Ferrán, preso desde diciembre de 2012 en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por el vaciamiento patrimonial de Marsans, insistió en que en los seis primeros meses de 2009 no acudió a ninguna reunión del consejo de administración de Caja Madrid por las negociaciones de la reforma laboral con sindicatos y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"En todo ese semestre estuve inmerso en muchas reuniones y estuve muy ocupado", explicó el exjefe de la patronal, que añadió que en ese mismo periodo estuvo "intentando buscar una indemnización del Gobierno argentino" porque le acababan de "expoliar Aerolíneas Argentinas", por lo que delegó en Blesa su voto en los consejos.

De esta forma, precisó que solo asistió en 2009 a una reunión en septiembre, aunque no se abordó el tema de las preferentes.

"Para ser sinceros, yo no sabía muy bien lo que eran las preferentes. Me he enterado no ahora para venir aquí, sino cuando apareció el tema social a nivel nacional. Es cuando procuré enterarme de lo que eran", reconoció al término de su interrogatorio, que se prolongó durante apenas diez minutos.