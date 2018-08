Economía

ELA pide a sindicatos de Kutxabanak oponerse a la privatización

Redacción

01/04/2014

PNV y PSE se muestran favorables a permitir la entrada de capital privado, mientras que Bildu se ha posicionado en contra; así, entre partidos, existe una mayoría de 7 a 5 contra la privatización.

"Si CCOO y Pixkanaka votan en contra, no cabe el voto de calidad del presidente", dice el sindicato

ELA ha emplazado hoy a los otros sindicatos con representación en el consejo de administración de Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, a oponerse al proceso de privatización de la entidad financiera.

La nueva Ley de Cajas establece, entre otras cuestiones, que los bancos surgidos de la fusión de estas deben posibilitar la entrada de capital privado, lo que supone en la práctica en su privatización.

En un comunicado, el sindicato nacionalista pide que las centrales CCOO y Pixkanaka (que representa a los trabajadores de Kutxa), que tienen un representante cada una en el consejo de administración actual de Kutxabank, se opongan al proceso e impidan que el voto de calidad del presidente, Mario Fernández, sea decisivo en esta materia en caso de empate en una votación de los miembros de dicho consejo.

ELA recuerda que el actual consejo de administración de Kutxabank está compuesto por 14 miembros repartidos de la siguiente manera: PNV, 3 puestos; PSE, 2; Bildu, 7; CCOO, 1, y Pixkanaka, 1.

Según señala la central nacionalista, tanto el PNV como el PSE se muestran favorables a permitir la entrada de capital privado en Kutxabank, mientras que Bildu se ha posicionado en contra, con lo que, en lo referido a lo partidos, existe una mayoría de 7 a 5 contraria a la privatización.

"Las matemáticas no engañan, si CCOO y Pixkanaka votan en contra, no cabe el voto de calidad del presidente. PNV y PSE simplemente no cuentan con la mayoría suficiente y la dirección de Kutxabank estaría obligada a buscar otras alternativas", argumenta ELA por último.