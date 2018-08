Economía

Declaración de la renta

3.600 vizcaínos declaran tener al menos 50.000 euros en el extranjero

Redacción

01/04/2014

El de 2013, tras la recuperación del impuesto de patrimonio, ha sido el primer ejercicio en el que los contribuyentes vizcaínos han tenido que declarar sus bienes en el extranjero.

La Diputación de Bizkaia ha recibido casi 3.600 declaraciones de contribuyentes que poseen bienes o derechos en el extranjero de más de 50.000 euros, ha informado hoy el portavoz foral, Unai Rementeria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El de 2013, tras la recuperación del impuesto de patrimonio, ha sido el primer ejercicio en el que los contribuyentes vizcaínos han tenido que declarar sus bienes en el extranjero, como cuentas bancarias, valores, seguros, inmuebles y bienes muebles, siempre que su valor unitario supere los 50.000 euros.

El plazo para presentar estas declaraciones en Bizkaia terminó ayer, lunes, y la Hacienda foral ha recibido casi 3.600.

La Diputación no ha especificado la suma total del dinero declarado, que no podrá ser inferior a 180 millones, ya que el mínimo para cada una de ellas es de 50.000 euros, ni la cuantía de ingresos fiscales que supondrá, que no se conocerá hasta que no termine la campaña del impuesto de la renta y patrimonio.