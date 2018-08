Economía

Parlamento Vasco

La Cámara pide a los bancos morosos que paguen las cuotas de los pisos

Redacción

10/04/2014

El pleno de la Cámara ha debatido y aprobado una iniciativa del PSE-EE que ha sido apoyada, en parte, por EH Bildu y UPyD, mientras que el PNV y el PP se han posicionado en contra.

El Parlamento Vasco pide a los bancos morosos propietarios de pisos que paguen "lo antes posible" sus deudas de gastos comunes para que las comunidades de vecinos puedan hacer frente a los proyectos de rehabilitación o mejora de los inmuebles.



El texto aprobado pide además al Gobierno Vasco que haga pública la lista de entidades financieras con impagos en las comunidades de propietarios y las cantidades que adeudan cada una.



La iniciativa pedía al Gobierno de España que impulsara que las comunidades de propietarios tengan la consideración de "consumidores finales" con el fin de que no se les apliquen las tasas judiciales en los procedimientos de reclamación de los impagos, pero este punto no ha sido aprobado.



Tampoco ha salido adelante una reclamación al Gobierno central para que impulse las reformas legales en la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de que se responda de los impagos de las cuotas por parte de los morosos en los últimos cinco años.



Mientras no se acometan estas reformas, el Parlamento ha pedido que el Gobierno Vasco articule un plan para atender las situaciones de necesidad que se creen en las comunidades de propietarios donde las deudas de alguna entidad financiera impidan acometer actuaciones.



Este plan deberá contemplar actuaciones de asesoramiento jurídico a las comunidades de propietarios, así como las medidas que eviten perjuicios o gravámenes por el ejercicio de las acciones legales que correspondan a la comunidad.



Esta iniciativa fue presentada por el socialista Bixen Itxaso después de que el Observatorio Vasco de la Vivienda elaborara un informe en el que se pone de manifiesto que en Euskadi la morosidad bancaria está ligeramente por encima de la media estatal, al llegar al 17 por ciento del total, con un importe de 12 millones de euros en 2012 sobre los 63 millones de deuda total de las comunidades de propietarios vascos.