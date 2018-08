Economía

Privatización de Kutxabank

El PNV dice que ELA 'no dice la verdad' sobre Kutxabank

Redacción

06/05/2014

Asimismo, ha subrayado que el sindicato coincide en su estrategia con "la izquierda abertzale, con la que camina de la mano en una campaña de desestabilización contra Kutxabank".

El PNV ha indicado este martes en una nota de prensa que las informaciones vertidas sobre el futuro de Kutxabank por el sindicato ELA son "graves falsedades".

"Mentiroso es quien no dice la verdad, y ayer los dirigentes de ELA no dijeron la verdad. No se puede paralizar lo que no ha empezado, del mismo modo que tampoco se puede paralizar lo que no va a suceder, como es la presunta privatización de Kutxabank", ha dicho el PNV.

"Kutxabank se debe a sus impositores, a sus clientes y a sus entidades fundadoras. ELA, por lo tanto, se arroga un papel que no le corresponde, ni por representatividad en la entidad, ni por representación institucional", ha añadido el partido nacionalista.

"Las tres cajas vascas, antes, y Kutxabank, ahora, estuvieron, han estado y estarán en buenas manos, bien gestionadas", ha sentenciado el PNV.