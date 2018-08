Economía

Goicoechea afirma que las previsiones de Koxka hacen viable la empresa

08/05/2014

Por su parte, el comité de trabajadores de Koxka reclama un plan industrial para negociar con la dirección.

La consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo de Navarra, Lourdes Goicoechea, ha destacado hoy que el plan presentado ayer por la dirección de Koxka, propiedad del fondo americano AIAC, incluye una previsión de ventas que en principio haría viable la empresa.

Este plan de viabilidad plantea una quita del 26 % a la deuda con los proveedores, la concesión de un aval de dos millones de euros del Gobierno de Navarra, una rebaja salarial del 15 % y una inversión de AIAC de 1,5 millones de euros.

Goicoechea, que esta tarde se reunirá con el comité de empresa y los proveedores, ha comentado a los periodistas antes de acudir al pleno del Parlamento de Navarra que en este plan "se pide esfuerzos a todas las partes".

"Se pide un esfuerzo importante a los trabajadores, también se pide un esfuerzo importante a los proveedores, a la banca, el socio también aportaría millón y medio de euros y al Gobierno nos piden también un aval de dos millones", ha resaltado.

El comité de Koxka reclama un plan industrial para negociar con la dirección

El presidente del comité de empresa de Koxka, Javier Elizari, de CCOO, ha asegurado que los trabajadores reclaman no un plan de viabilidad como el presentado ayer, sino un plan industrial para comenzar a negociar con la dirección de la empresa, propiedad del fondo americano AIAC.

Elizari ha comentado que esta tarde mantendrán una nueva reunión con la empresa, porque "con lo que nos dio ayer no nos vale".

"Nosotros, hasta que no veamos que haya un plan, no de viabilidad sino un plan industrial que se pueda palpar y que se pueda tocar, no creemos en este plan de viabilidad", ha asegurado Elizari, que ha destacado que, tras la rebaja salarial del 20 % en enero, plantear ahora otro 15 % "es para echarte a reír".

No obstante ha resaltado que "siempre hay tiempo para negociar" si la empresa presenta un plan industrial, porque "nosotros queremos que Koxka siga adelante".