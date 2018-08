Economía

Garitano llama a Bilbao y a De Andrés a debatir sobre Kutxabank

Redacción

16/09/2014

La Diputación de Gipuzkoa ha aceptado la invitación del presidente de Kutxa y acudirá al foro que debaten sobre los estatutos de la futura fundación.

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha hecho un llamamiento a los diputados generales de Álava y Bizkaia, Javier de Andrés y José Luis Bilbao, para debatir sobre la propuesta presentada por la Diputación Foral guipuzcoana con el objetivo de garantizar el control público y social de Kutxabank.



Garitano ha comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián junto a la portavoz foral, Larraitz Ugarte, en la que han anunciado que participarán en el foro que está debatiendo sobre los estatutos de la futura fundación de Kutxa, al que la Diputación ha sido invitada por el presidente de la entidad, Xabier Iturbe.



En su intervención, el diputado general de Gipuzkoa ha emplazado a sus homólogos de Bizkaia y Álava a que "tomen en consideración" la propuesta del Gobierno foral de Bildu y que, según ha dicho, "como representantes de las entidades fundadoras de las cajas, dialoguemos entre todos, para garantizar así el carácter público y social de Kutxabank". "Hay muchas cosas en juego, el futuro de las cajas es esencial para nuestro pueblo, y las instituciones debemos actuar con responsabilidad", ha remarcado.



Garitano ha reiterado que la propuesta para garantizar el control público y social de Kutxa es "una alternativa legal y factible, ante el intento de privatización, que, contando con voluntad política suficiente, permitiría mantener el carácter histórico de la caja".



A su juicio, "privatizar" Kutxa es "una tremenda irresponsabilidad" porque la Caja es "patrimonio de toda la ciudadanía guipuzcoana". De este modo, ha destacado que "hoy en día, las instituciones del territorio, los movimientos sociales, los clientes y los propios trabajadores disponen de representación en Kutxa y del derecho a obtener información, presentar interpelaciones y propuestas, y participar en las decisiones de más calado".



Finalmente, Garitano no ha querido valorar las propuestas del resto de formaciones con representación en las Juntas de Gipuzkoa al futuro patronato de Kutxa porque "el debate es más serio y más complejo que hablar solo de personas" y ha señalado que Bildu no va a entrar en designar candidatos al citado patronato "mientras no se debata nuestra propuesta".