El Ibex pierde un 2%

Caídas generalizadas en las bolsas europeas ante la amenaza del ébola

Redacción

07/10/2014

El Ibex 35 ha perdido un 2,02%. Entre las principales plazas de Europa las pérdidas han superado el 1% en París, Francfort y Milán, mientras que Londres ha limitado su caída al 0,8%.

El Ibex 35 ha perdido un 2,02% al cierre de mercado y ha liderado las caídas generalizadas entre las principales plazas de Europa ante la amenaza del ébola tras el primer caso dado en España. El selectivo cedía los 10.430 puntos, con sólo dos valores en positivo.

FCC (+0,03%) y Arcelormittal (+0,14%) son los únicos valores que han esquivado las pérdidas. Abengoa e IAG se han desplomado más de un 6%, seguidos de Gamesa, que se ha dejado más de un 5%. Santander y BBVA han perdido más de un 2%.

Entre las principales plazas de Europa las pérdidas han superado el 1% en París, Francfort y Milán, mientras que Londres ha limitado su caída al 0,8%. Por su parte, la prima de riesgo española se desmarcaba del efecto del Ébola y caía hasta los 123,8 puntos básicos.

Complicada jornada para las turísticas

Las compañías turísticas Meliá, NH y el grupo IAG ya registraban caídas en el mercado de valores al inicio de la jornada después de detectarse el primer caso de ébola en España y en toda Europa.

Concretamente, el grupo aéreo IAG, que agrupa a Iberia, British Airways (BA) y Vueling, experimentaba un descenso del 2,28% en el arranque de su cotización en el Ibex 35, hasta los 4,693 euros, al inicio de sesión, anotándose la segunda mayor caída del selectivo.

En el sector hotelero, el grupo NH Hotel Group registraba una caída del 2,58%, al igual que Meliá Hotel, cuyo valor se veía recortado un 1,44% en el parqué.

Por su parte, la agencia de viajes 'online' eDreams Odigeo se mantenía invariable cotizando a 2,60 euros en el Mercado Continuo, mientras que Amadeus se deja un 1,09% y cotiza a 28,1 euros.

A pesar de todo, fuentes de la hotelera Meliá han asegurado que "no hay motivo para crear alarma entre la población", puesto que se trata "de un caso aislado" y "en absoluto" de un problema de "epidemia en España". Por ello, consideran que este caso de ébola "no afectará" a la demanda del sector y apelan a la responsabilidad de la gente y de los medios de comunicación. "Hay que abordarlo con toda la seriedad para no crear alarma".

En este sentido, el grupo mantiene una posición de "absoluta responsabilidad" a la hora de no generar alarmismo, por lo que se ha mostrado en contra de las prohibiciones a la hora de transportar turistas a África Oriental.