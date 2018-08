Economía

Audiencia Nacional

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, imputados por las 'tarjetas opacas'

Redacción

08/10/2014

Los expresidentes de Caja Madrid tendrán que declarar como imputados el próximo jueves por el escándalo de las tarjetas opacas.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha llamado a declarar como imputados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj el próximo jueves 16 de octubre tras el escándalo de las tarjetas opacas, según han informado fuentes jurídicas.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, Andreu ha citado en primer lugar a Sánchez Barcoj, a partir de las tres de la tarde, tras lo cual interrogará a Miguel Blesa y por último al ex ministro Rato, también ex presidente de Bankia, que deberán ir acompañados de sus abogados.



El magistrado ha abierto una pieza separada del "caso Bankia" para investigar la existencia de unas tarjetas al margen del circuito general con las que 86 ex miembros de la cúpula de Caja Madrid gastaron 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012.

Algunos de los consejeros de Caja Madrid. Foto: EITB.

Montoro espera que la Justicia actúe pronto



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha expresado su deseo de que la Justicia "actúe pronto" y "precise las responsabilidades" en el caso de las tarjetas 'opacas' de modo que este tipo de situaciones "no se puedan reproducir" ni se "trasladen este tipo de conductas a ninguna entidad".



Además, ha reiterado la intención del Ministerio de Hacienda de "colaborar con todas las instancias de la Justicia para clarificar casos como éste".