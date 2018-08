Economía

Presupuestos 2015

El PSE exige a Urkullu que incorpore 150 millones a la partida social

Redacción

27/10/2014

Idoia Mendia advierte de que será "muy exigente" con el PNV de cara a la negociación para aprobar los Presupuestos del año que viene.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que para "empezar a hablar" con los socialistas vascos en la negociación de los presupuestos de 2015 es "indispensable" que, al menos, 150 millones procedentes del aumento de la recaudación se destinen a "reforzar el perfil social" de la cuentas.



"Mañana es el día para saber si podemos empezar o no a hablar", ha asegurado Mendia en referencia a la aprobación del proyecto de presupuestos en el Consejo de Gobierno de este martes. En cualquier caso, ha insistido en que el PSE va a ser "muy exigente" para que las prioridades de las cuentas sean incentivar el empleo, promover la economía, garantizar la protección social, modernizar los servicios públicos y aumentar las políticas de solidaridad.



La dirigente del PSE se ha pronunciado de este modo durante el homenaje tributado al histórico dirigente socialista Ramón Rubial, en un acto conmemorativo del aniversario de su nacimiento, en el que también han intervenido el secretario general del PSE-EE en Bizkaia, Mikel Torres, y la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eidel Gardiazabal.



"Los socialistas vascos somos firmes cuando hay que serlo, pero también responsables cuando el país lo necesita", ha insistido Mendia, que ha explicado que ésta será también su actitud en el período de negociación presupuestaria. De esta manera, ha asegurado que el PSE va a ser "muy exigente" para que las cuentas vascas de 2015 tengan como prioridad resolver los problemas de la ciudadanía y atiendan a "los que peor lo están pasando".



Mendia ha subrayado que el PSE no aceptará ni "recortes" en el gasto público, ni políticas que "no reparen las heridas" que ha provocado la crisis. En este sentido, ha reiterado que las prioridades de los presupuestos deben ser incentivar el empleo, promover la economía, la innovación y la internacionalización, garantizar la protección social, apoyar a la familia y a la conciliación, modernizar los servicios públicos y aumentar las políticas de solidaridad.