Las cajas vascas, obligadas a reducir su participación en Kutxabank

eitb.eus

30/10/2014

El Banco de España presiona a BBK, Vital y Kutxa para reducir su participación total por debajo del 50% o crear un fondo de reserva de 700 millones de euros.

El Banco de España presiona a las cajas para que reduzcan su participación en las nuevas fundaciones bancarias que surgirán como consecuencia de la reestructuración bancaria y de la nueva Ley de Cajas o para que, de lo contrario, creen un fondo de reserva que sirva de colchón para hacer frente a una posible crisis.

De acuerdo a estas directrices, BBK, Vital y Kutxa deberían reducir su participación en Kutxabank por debajo del 50% o dotar de un fondo de reserva de unos 700 millones de euros. Por comparar cifras, la entidad ha ganado 76 millones de euros en el primer semestre de este año.

Kutxabank está controlada al 100% por las tres cajas vascas. En concreto, BBK posee el 57%, Kutxa el 32% y Vital el 11%.

La normativa ya establecía que ninguna caja puede tener más del 50% de un banco. Sin embargo, el Banco de España lanzó ayer un jarro de agua fría sobre Kutxabank al entender ahora que BBK, Vital y Kutxa actúan de forma concertada. Es decir, no solo debería reducir su participación BBK, sino que las tres cajas, en total, no podrían sumar más del 50% de la entidad si no crean el citado fondo de reserva.

El Banco de España dio a conocer estas demandas en una circular difundida ayer. Las entidades tendrán ahora hasta el próximo 18 de noviembre para formular comentarios sobre este proyecto a través de sus asociaciones representativas. BBK ya ha anunciado que presentará alegaciones.

En caso de incumplimiento del programa de desinversión, las fundaciones bancarias deberán informar "inmediatamente" al Banco de España. Así pues, el supervisor podrá exigirles la presentación en un plazo máximo de veinte días de una modificación del plan financiero reforzado que incluya la constitución de un fondo de reserva. "Que deberá dotarse hasta alcanzar el volumen objetivo requerido en el plazo que restaría", concreta la circular.

En el caso de Kutxabank, 700 millones de euros en cinco años, prorrogables a siete, equivalente al gasto de 25 años en Obra Social.

Alegaciones de la BBK

En este contexto, BBK ha anunciado que presentará alegaciones. La caja vizcaína confía en que, a través del diálogo con el Banco de España, se subsanen las "disfunciones" que pudieran eventualmente surgir de la aplicación de la circular y se pueda preservar la viabilidad tanto de la fundación bancaria como la de Kutxabank.

En este sentido, ha recordado que el pasado domingo Kutxabank fue declarado como el banco más solvente del sistema financiero del Estado en solvencia tras realizarse los test de solvencia del BCE y EBA. Considera, por lo tanto, demostrada la capacidad de gestión pasada y presente de la entidad, así como garantiza la continuidad futura de la misma.