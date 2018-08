Economía

Presupuestos Gobierno Vasco

Llanos: 'Las negociaciones son independientes en cada institución'

Redacción

20/11/2014

El PP asegura que su prioridad a la hora de negociar es lograr una estabilidad política.

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha asegurado hoy que las negociaciones presupuestarias discurren de manera "independiente" en el caso del Gobierno Vasco, de la Diputación de Araba, y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al tiempo que ha apostado por dotar de estabilidad a todas las instituciones.

Llanos ha dado cuenta hoy del desarrollo del encuentro que mantuvo ayer una delegación del PP con el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxeberria, dentro de la ronda de contactos abierta para sondear las posibilidades de acuerdo presupuestario.

La dirigente popular ha explicado que la prioridad de su formación es lograr un clima de estabilidad política que ayude a impulsar el desarrollo económico y a crear empleo.

Para ello, ha considerado fundamental lograr el "mayor consenso y la mayor aportación posible de todos los grupos", diagnóstico que, según ha dicho, comparte el consejero de Hacienda.

Preguntada por si la negociación con el Ejecutivo vasco está condicionada por la que se está dando en el Ayuntamiento de Vitoria y en la Diputación de Araba, donde el PP gobierna en minoría, ha señalado que son "negociaciones independientes".

No obstante, ha precisado que la estabilidad debe extenderse a todas las instituciones, por lo que ha dicho que "no sería entendible" que el PNV no quisiera "abrir el abanico" y ampliar el consenso en otras administraciones.