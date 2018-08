Economía

Empleo público

Sindicatos denuncian la nula voluntad negociadora del Gobierno Vasco

Redacción

20/11/2014

Hoy se ha reunido la Mesa Sectorial de la Administración Pública y ELA, LAB y UGT han denunciado que el Gobierno Vasco convoca las reuniones para hacer 'una representación teatral'.

ELA, LAB y UGT han denunciado este jueves la "prepotencia" y la "nula voluntad negociadora" del Gobierno Vasco en la Mesa Sectorial de la Administración Pública, que regula las condiciones laborales de los trabajadores de la sede del Ejecutivo en Lakua.

Tras la cita, los sindicatos han difundido un comunicado conjunto en el que han criticado la "falta de respeto hacia la plantilla y los sindicatos" con la que ha actuado el Gobierno porque, según han denunciado, no han acudido a la reunión con intención de negociar nada.

A su juicio, el Ejecutivo que a lo largo de esta legislatura "no ha mostrado ni voluntad ni capacidad de llegar a un solo acuerdo" con los sindicatos y que se milita a convocar la Mesa Sectorial "para dar la impresión de que tiene voluntad negociadora".

Han lamentado que "después de seis meses sin tener noticias del Gobierno", el orden del día de hoy incluyera "once puntos de calado", como la OPE, bolsas de trabajo, jornada y horarios, pero "once temas no se pueden tratar en una mañana" y más "sin haber recibido buena parte de la documentación correspondiente".

De hecho las centrales han asistido a la reunión "únicamente para recabar la información" para los trabajadoras de Lakua porque, según han asegurado, sabían de antemano que "no era una convocatoria para negociar nada y sí, en cambio, una representación teatral de este Gobierno".