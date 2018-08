Economía

Premios Korta

Lehendakari: 'La economía vasca está virando hacia el crecimiento'

Redacción

25/11/2014

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la economía vasca "está virando hacia el crecimiento", un cambio de tendencia que confía en que se traduzca en la creación de empleo neto en 2015.

Urkullu ha presidido este martes, en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, la ceremonia de entrega de los Premios Korta, los galardones instaurados en memoria del empresario guipuzcoano José Mari Korta, asesinado por ETA en 2000.

En su intervención, el lehendakari ha recordado la figura y la trayectoria de Jose Mari Korta. Además, ha afirmado que "la memoria no es una mera rememoración del pasado", sino que resulta "un cimiento imprescindible para construir el futuro". "No hay reconciliación, no hay convivencia en paz, no hay futuro sin memoria", ha señalado.

Urkullu ha destacado la labor de los cuatro premiados en esta edición de los galardones -los empresarios Manuel Iralagoitia, Teodoro Cid, Xabier Irala y Ricardo Garate--, que ha citado como "ejemplo de honradez, esfuerzo y compromiso".

Llamamiento al "diálogo social"

El lehendakari también se ha referido a la situación económica y laboral de Euskadi. En este punto, ha hecho un llamamiento al "diálogo social", del que ha afirmado que se trata de "una herramienta de trabajo de primer orden" y ha reivindicado un modelo de relaciones laborales "que supere el eje de la confrontación y se base en la cooperación".

Urkullu ha asegurado que "la economía vasca está virando hacia el crecimiento". Según ha indicado, el presupuesto para 2015 destinará 1.200 millones de euros a inversión, lo que supone que "por primera vez desde el inicio de la crisis", el Ejecutivo destinará "más recursos a la inversión que al endeudamiento". En este sentido, ha insistido en que se prevé que en 2015 Euskadi "vuelva a la creación de empleo neto".

Ausencias

La ceremonia ha contado con la presencia de representantes de todos los partidos vascos, salvo EH Bildu, formación que en anteriores ocasiones sí había estado presente en el acto de entrega de estos premios.

La Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales de ese territorio, presididas por la coalición abertzale, tampoco ha enviado a ningún representante, después de que la presidenta de la Cámara foral, Lohitzune Txarola, denunciara que en toda la historia de estos galardones no se haya premiado a ninguna mujer.

Trayectoria de los premiados

Teodoro Cid Chamorro (León, 1948) estudió Maestría Industrial y fue fundador de Talleres Eléctricos JOLMA. Es miembro del Comité Ejecutivo y Junta Rectora de SEA Empresarios Alaveses, y secretario de la Federación nacional de Instaladores de Telecomunicaciones.

Xabier de Irala Estévez (Nueva York, 1946) es ingeniero industrial y alto directivo en destacadas instituciones y empresas. Ha sido presidente de BBK e Iberia, y consejero delegado y director financiero de General Eléctrica Española.

Ricardo Garate Cruzelegui (Bilbao, 1954) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto. Es presidente del Grupo Unceta y consejero de Empresa Comercial Arrate y Bodegas LAN. Además, ha sido vicepresidente de la patronal guipuzcoana Adegi.

Manuel Iraolagoitia Oregui (Eibar, 1938) estudió en la Escuela de Armería de Eibar (Gipuzkoa). En 1958, junto a Juan Marcos Lopez de Guereñu y Alberto Eibar, creó la empresa MICRODECO, dedicada a trabajos de alta precisión para el sector de la automoción.