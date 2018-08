Economía

Bilbao: 'La decisión de Cata sobre EDESA es una tomadura de pelo'

Redacción

18/12/2014

El diputado general de Bizkaia ha exigido a la compañía catalana 'el cumplimiento íntegro de la oferta que presentó' en el momento de la adjudicación.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha asegurado que la decisión adoptada por CATA - empresa perteneciente al grupo CNA y adjudicataria de los activos de Fagor Electrodomésticos - respecto a Edesa, constituye "una tomadura de pelo" y ha exigido a la compañía catalana el "cumplimiento íntegro de su oferta".

Tras presidir la firma de la entrega de nuevas parcelas del Banco de Tierras a 14 jóvenes, en Bilbao, el diputado general vizcaíno se ha pronunciado sobre el anuncio de CNA de iniciar de manera temporal la producción de termos de Edesa en Basauri durante el primer trimestre de 2015 para, posteriormente, trasladar su producción y parte de sus trabajadores a otras empresas de fuera del territorio. Bilbao ha recordado que, desde el pasado 16 de septiembre, la institución foral "no ha tenido ninguna reunión ni noticia" de Cata.

Según ha puntualizado, "en su página 16", los actuales propietarios de Fagor se comprometieron a crear en la fábrica vizcaína 65 puestos de trabajo el primer año, 81 el segundo, 89 el tercer ejercicio y 98 en el cuarto año de andadura. Por ello, ha exigido a la empresa catalana "que cumpla las condiciones de la oferta que ellos mismos hicieron" y por la cual "se les fueron adjudicados los activos de Fagor Electrodomésticos".

A su juicio, si CNA abre Edesa, "aunque sea temporalmente", para fabricar 65.000 termos en Basauri, es porque "hay mercado" y es "rentable". "Nadie fabrica y vende cosas perdiendo dinero", ha apuntado.

Por otra parte, ha advertido de que "no es excusa" para interrumpir la actividad a finales de 2015, "ser dueño o no de los pabellones" de Edesa. Por ello, ha asegurado que, "si no cumple con las condiciones que ellos mismos ofertaron" en el proceso de adjudicación, se producirá "una deslocalización de una actividad importante en Bizkaia", algo que "preocupa, y mucho, a la Diputación".