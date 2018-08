Economía

Madariaga: 'El BCE debería tomar medidas ante el riesgo de deflación'

Redacción

12/01/2015

Entrevistado en Radio Euskadi, el director de estudios de Laboral Kutxa ha indicado que la actual tendencia bajista del precio del petróleo puede 'inducir' a la deflación.

El director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, espera que el Banco Central Europeo adopte medidas este mismo mes que permitan "atajar" el problema de una posible deflación, a la que puede contribuir la evolución a la baja del precio del petróleo.

Sobre esa bajada del petróleo, ha indicado que es una "buena noticia" para nuestra economía, al ser "dependientes" de esta materia prima, lo que permitirá una rebaja de la factura energética. No obstante cree que "no va a durar" esa tendencia bajista sino que va a ser "coyuntural" porque "no es explicable" la bajada que se ha producido.

Asimismo, ha advertido de que las caídas "muy bruscas" de precios siempre son, desde el punto de vista financiero, "peligrosas" y ha añadido que, por otra parte, este descenso del precio del petróleo es una "mala noticia" para la sostenibilidad y la economía verde.

El responsable de estudios de Laboral Kutxa ha indicado que lo que "más preocupa" es lo que esa bajada del precio del petróleo "puede aportar a ese entorno casi deflacionario" que se vive en la economía europea.