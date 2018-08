Economía

Rajoy prevé un millón de empleos en 2 años y promete bajar impuestos

Redacción

18/01/2015

Por otra parte, ha asegurado que las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña serán como los de cualquier otro lugar de España.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prevé crear en el plazo de dos años un millón de puestos de trabajo y promete nuevas rebajas de impuestos en el futuro.

Rajoy analiza la situación económica y política de España en una entrevista concedida a Efe con motivo de la clausura del 75 aniversario de la agencia.

En el capítulo económico, Rajoy hace cuentas, y sumando las 417.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social en 2014 a la previsión de que otras 550.000 0 600.000 lo hagan este año, llega la cifra de un millón de nuevos puestos de trabajo en dos años. Es una cifra que reconoce aún insuficiente aunque considera importante porque constata un cambio de tendencia.

"Ya pasamos a hablar de cuánto empleo vamos a crear y no de cuánto empleo vamos a destruir", enfatiza Rajoy, quien recuerda que el Gobierno está siendo siempre muy prudente en sus previsiones.

Destaca la importancia de la rebaja de impuestos que ha entrado en vigor el 1 de enero, pero ya está pensando en lo que haría si vuelve a ganar las elecciones. "En cuanto pueda -precisa-, bajaremos más lo impuestos".

En relación con Cataluña, asegura que si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoca las elecciones el 27 de septiembre, serán como los de cualquier otro lugar de España, y advierte de que no se debe engañar a la gente diciendo que van a tener carácter plebiscitario, porque ese tipo de elecciones no existen. "Eso de las elecciones plebiscitarias no existe, y, por tanto, no se debe engañar a la gente. Hay que decirle la verdad", añade.

Mariano Rajoy asegura que siempre se puede hacer más en la lucha contra la corrupción y no teme que alguna resolución de los tribunales sobre casos como Gürtel o Bárcenas le amargue el final de la legislatura. "Creo que todo lo que hay -afirma- es lo que es sobradamente conocido".

"Yo creo que todo lo que hay es sobradamente conocido", subraya el presidente, que precisa que lo que le gustaría es que, en la medida que sea posible, las actuaciones judiciales se llevaran a cabo con la mayor rapidez y la mayor diligencia.

Asume que eso no es fácil, pero lo considera muy importante "para que se sepa que el culpable es culpable o que el inocente es inocente