El Gobierno Vasco 'vigilará' que se cumplan los plazos del TAV

Redacción

29/01/2015

Entrevistada en Radio Vitoria, la consejera Ana Oregi ha explicado que el Ejecutivo ha descartado el soterramiento en la entrada del TAV en la capital alavesa.

La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, ha asegurado que el Gobierno Vasco estará "vigilante" para que el Tren de Alta Velocidad (TAV) esté finalizado en 2019, fecha comprometida este miércoles por la ministra de Fomento, Ana Pastor.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, Oregi ha asegurado que controlarán todo el proceso para que no se produzcan retrasos y ha advertido de que, en el Plan del Ministerio, todos los plazos son "críticos, muy ajustados" y que, si alguno se atrasa, las obras no concluirían en 2019.

A la espera de que Fomento le remita por escrito este nuevo planteamiento, ha señalado que el acceso a Vitoria-Gasteiz es lo que "más verde" tiene el Ministerio.

Además, ha revelado que el Ejecutivo vasco ha propuesto una solución novedosa para la entrada del TAV en la capital alavesa, descartando el soterramiento a corto plazo.

De esta forma, plantea una estación complementaria en el centro de la ciudad, "sabiendo y siendo conscientes de que en 2019 el TAV va a llegar a la calle Dato, pero sabemos que la estación actual no tiene capacidad, no tiene tamaño, y además, es una zona que no tiene posibilidad de acceso por el transporte público".

Por ello, Ana Oregi ha apostado por "hacer una solución en ese entorno" para poder hacer "una intermodalidad con el transporte público de Vitoria".

En el caso de Bilbao el acceso sí que será soterrado, hasta la estación de Abando.

