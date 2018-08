Economía

EITB

El Consejo de Administración rechaza la petición de retirar el ERE

EITB

24/02/2015

El Consejo de Administración de EiTB reunido esta tarde en la sede de Bilbao ha rechazado las peticiones de retirada del ERE en Eusko Irratia S.A, y de cese de la Directora General, Maite Iturbe.

El Consejo de Administración ha rechazado las distintas votaciones de retirada del ERE ya que una decisión firme de revocación del acuerdo de 29 de abril precisa de dos tercios de votos, un mínimo de 14 votos. A solicitud de distintos miembros del Consejo de Administración se han realizado diversas votaciones. Los miembros del Consejo han rechazado la propuesta de los representantes del PSE para solicitar la retirada del expediente de regulación de empleo en Eusko Irratia ya que a favor han votado 6, en contra 8 con la abstención o no participación del resto. También los miembros del Consejo han rechazado la propuesta de los representantes del EH BILDU para solicitar el abandono del expediente de regulación de empleo en Eusko Irratia ya que a favor han votado 6, en contra 11 con la abstención o no participación del resto.

El Consejo ha declarado su posición favorable a analizar y negociar la plantilla estructural de las Sociedades del Grupo EiTB, en una votación que ha concitado el apoyo de 18 miembros y 2 en contra. La Dirección de EiTB comparte la necesidad de este análisis y manifiesta la voluntad de diálogo social y de negociación en el marco de un nuevo convenio colectivo que junto con la plantilla estructural también debe abordar la organización por grupos profesionales y la eficiencia.

La Dirección General de EiTB seguirá, por tanto, adelante con la Convocatoria Pública de Empleo en Eusko Irratia, S.A. aprobada en el Consejo de Administración del 29 de abril de 2014 por mayoría cualificada de dos tercios, atendiendo para ello a la legislación vigente. Responde a las exigencias legales la presentación del preaviso de extinción colectiva de contratos, comunicado el 16 de enero de 2015, como instrumento jurídico ineludible para regularizar la situación interina de indefinidos no fijos y proceder a amortizar 30 de las 79 plazas de dicho colectivo. El Tribunal Supremo, en sentencia del 24 de junio de 2014, rectificó el criterio que había defendido durante años, y desde esa fecha exige que cuando la administración pública proceda a amortizar el puesto ocupado por un trabajador indefinido no fijo se siga el mismo procedimiento que para los despidos individuales o colectivos establecido con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores. Tras esta sentencia, la Dirección de EITB incurriría en una ilegalidad si extinguiera los contratos de aquellas personas que no han obtenido plaza sin un procedimiento de despido colectivo.

La Convocatoria Pública de Empleo de 49 plazas, que permitiera la cobertura reglamentaria de aquellos puestos que se consideran indispensables para garantizar las necesidades actuales y futuras de la actividad de las radios del grupo, fue aprobada el 29 de abril de 2014 por el Consejo de Administración, el órgano legalmente establecido para la toma de decisiones respecto a las medidas de reordenación de la plantilla. La aprobación se produjo con una mayoría cualificada de dos tercios. Los seis consejeros propuestos por EAJ/PNV, los cuatro propuestos por EH-Bildu y los consejeros de Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia, LAB y la propia Directora General, 14 en total, votaron a favor de esta convocatoria, mientras que los tres consejeros del PSE-EE y el de la Unión de Consumidores de Euskadi se abstuvieron en la votación. Tan solo los dos representantes del PP votaron en contra de dicho acuerdo.

La Convocatoria Pública de Empleo cumple el principio legal del artículo 47 de la Ley 5/1982, de Creación de EITB, en el que se establece que el acceso al empleo ha de realizarse mediante convocatoria pública. A través de la gestión de la convocatoria pública de empleo la Dirección General de EiTB ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar los principios rectores de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tal y como había acordado el Consejo de Administración.

Las propuestas realizadas por los representantes del PSE-EE en el Consejo de Administración, en las que se pedía solicitar al Gobierno el cese inmediato de la Directora General, Maite Iturbe, y el cese del Director de Recursos Humanos, Javier Salcedo, por “el impulso de un ERE en un servicio público sin haber buscado el diálogo social” se han votado separadamente. En presencia de los 20 miembros del Consejo de Administración éste Órgano ha rechazado la propuesta de petición de cese de la Dirección General ya que ha contado únicamente con 5 votos favorables por lo que no ha alcanzado la mayoría necesaria de dos tercios (14) de los votos que recoge el artículo 19 de la Ley 5/1982 de Creación de EiTB.

También ha rechazado el Consejo de Administración el cese del Director de Recursos Humanos. Sin embargo, sea cual fuese el resultado, cabe recordar que la competencia de nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo corresponde exclusivamente a la Dirección General y, en consecuencia, cualquier votación del Consejo de Administración que no sea propiamente competencia suya se considera únicamente de carácter declarativo.