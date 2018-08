Economía

Irregularidades Kutxabank

'Kutxabank no sufrió quebranto económico por los pagos a Cabieces'

Redacción

26/02/2015

Gregorio Villalabeitia ha dicho que el caso de los pagos a Mikel Cabieces se le planteó el primer día que llegó al banco y, como haría "cualquier bancario", decidió abrir un expediente de auditoría.

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha dicho hoy que el Banco de España instó a la entidad "verbalmente y por escrito" a comunicar a la Fiscalía los supuestos pagos irregulares de la entidad, cuando estaba presidida por Mario Fernández, al ex delegado del Gobierno Mikel Cabieces. "Se nos dijo, se nos instó a que comunicásemos la operativa detectada a la Fiscalía, no se nos dijo más. Nosotros cumplimos con nuestro deber, y no nos personamos en ningún procedimiento ni denunciamos nada", ha apuntado.

Además, ha explicado que finalmente el banco no se personará en el caso porque "el quebranto" a Kutxabank "está compensado" y les conviene "distanciarse de esta situación" que "no ayuda" a la entidad.



No obstante, ha asegurado que no renuncian "en absoluto" a defenderse "con uñas y dientes" ante cualquier cosa que suponga una amenaza para "la credibilidad" de Kutxabank.



Villalabeitia se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al consejo de administración ordinario de Kutxabank, en la que se han presentado los resultados del banco.



Ayer, un consejo de administración extraordinario de Kutxabank decidió no personarse en la causa abierta tras la imputación de su ex-presidente Mario Fernández por los presuntos pagos irregulares de 243.000 euros a Cabieces.



Villalabeitia ha dicho que se le planteó el caso el primer día que llegó al banco y, como haría "cualquier bancario", decidió abrir un expediente de auditoría.



Tras reconocer que ese momento fue "muy duro", ha asegurado que la primera intención del Consejo del banco era que no trascendiera.



Kutxabank comunicó a la Fiscalía la existencia de estos pagos irregulares, como había indicado el Banco de España, y se abrió una auditoría en todo el banco como había reclamado el Banco Central Europeo.



Villalabeitia ha explicado que llevan un mes de auditorías y, hasta el momento no se han descubierto casos similares.



El banco no sufrió quebranto económico, ya que Fernández reintegró de su bolsillo la cantidad abonada a Cabieces. No obstante, será la jueza la que dictamine si el caso sigue adelante ya que sigue en pie la acusación de la Fiscalía.



"Nos conviene distanciarnos de esta situación que para nada nos ayuda", ha sentenciado el presidente de Kutxabank.