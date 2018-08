Economía

Totorika denuncia la actitud 'indolente' del Gobierno Vasco en empleo

15/03/2015

El candidato a diputado general de Bizkaia por el PSE-EE asegura que el PNV tiene las "prioridades desenfocadas". "En la sociedad hoy se busca empleo y se encuentra pobreza", lamenta.

El candidato a diputado general de Bizkaia por el PSE-EE, Carlos Totorika, ha denunciado la actitud "pasiva e indolente" del PNV y del Gobierno Vasco, por tener "las prioridades desenfocadas". "No compartimos el nuevo estatus o el derecho a la autodeterminación cuando miles de ciudadanos no pueden autodeterminarse y vivir como quieren", ha remarcado.

Con motivo de su participación en una asamblea abierta celebrada en Bilbao, en la que también han intervenido la secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Luz Rodríguez, y el aspirante a la Alcaldía de la Villa, Alfonso Gil, Totorika ha señalado que "en la sociedad vizcaína hoy se busca empleo y se encuentra pobreza".

A la cita han asistido también el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres; el alcalde de Barakaldo, Alfonso García, o el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, entre otros.

Tras señalar que miles de jóvenes no pueden emanciparse y solo en Bizkaia hay más de 10.000 desempleados de larga duración, el también alcalde de Ermua ha lamentado la situación en que se encuentran los mayores de 55 años por la "política paupérrima del PP". "Con el no empleo se están creando nichos de exclusión social y marginalidad", ha denunciado.

Mejora de la competitividad

A su juicio, el empleo debe ser una prioridad y estar en el centro de las políticas públicas, porque no es verdad que el empleo solo dependa de las empresas. Para ejemplarizarlo, ha recurrido a la situación que se da en "el norte de Europa" y ha defendido una mejora de la competitividad "basada en recursos humanos perfectamente cualificados, y no en reducir los costes salariales".

"Las principales políticas deben ser las focalizadas en la creación de empleo. La economía no puede quedar en manos de los mercados", ha abogado.

Para ello, ha considerado necesario una reforma fiscal para lograr recursos y ha calificado de "doloroso" que se "hable de fraude en el campo de lo social, de la RGI, y se obvie por parte del PNV un esfuerzo serio para posibilitar que seamos más eficaces en la recaudación fiscal".

"No vale que el PNV nos diga cuando ven tres datos de coyuntura positivos que salimos de la crisis, porque no se puede salir de la crisis desde la precariedad. No le llamamos a esto recuperación. En la sociedad vizcaína se busca empleo y se encuentra pobreza", ha añadido.

