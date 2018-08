Economía

Sindicatos acusan a Osakidetza de llamar la Mesa para anular la huelga

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/04/2015

Los sindicatos de Osakidetza han convocado una huelga general para los días 23 y 24 de abril.

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME-FFHH, CCOO, UGT y ESK han acusado a la dirección de Osakidetza de convocar la Mesa Sectorial del próximo lunes para intentar "desactivar" la huelga general convocada para los días 23 y 24.

Trabajadores de Osakidetza se han manifestado este sábado en Bilbao bajo el lema "Kalitatezko Osakidetza baten alde. Enplegua Sortu". No más robos (A favor de una Osakidetza de calidad. Creación de empleo. No más robos'), en el marco de las movilizaciones que están realizando de manera conjunta los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME-FFHH, CCOO, UGT y ESK. La marcha ha discurrido por las principales calles de la capital vizcaína, desde el Sagrado Corazón hasta el Teatro Arriaga.

Momentos antes de iniciarse la manifestación, la responsable de Satse en Euiskadi, Encarna Sánchez de la Maza, ha explicado que los sindicatos pretenden denunciar, con sus movilizaciones, que Osakidetza "destruye empleo" y reclamar que la Dirección acceda a convocar una OPE "suficiente" para recuperar "el empleo perdido y crear el empleo necesario en todas las categorías profesionales".

Entre las reivindicaciones de las centrales, también se encuentran sustituir a los trabajadores ausentes, recuperar en la Mesa Sectorial "todos los acuerdos que Osakidetza ha incumplido", la "reversión" del aumento de la jornada de trabajo para "volver" a una jornada que "sirva para repartir el empleo", recuperar las licencias y el compromiso de "cumplir con la carrera profesional de 2011, que afecta 7.000 trabajadores y genera una doble escala salarial".

De este modo, ha pedido a Osakidetza que "deje de jugar al marketing y con la opinión pública" y cumpla su obligación de negociar en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Valoración de Osakidetza

La dirección de Osakidetza no ve justificada las movilizaciones anunciadas por los sindicatos. "Las condiciones laborales y salariales en Euskadi no son malas, y desde luego son mejores que en otros Servicios de Salud de las CCAA, y también mejores que en la mayoría de los sectores no sanitarios. Y esto hay que decirlo alto y claro: los sindicatos en Euskadi convocan huelgas y en otras Comunidades Autónomas, NO. A sabiendas de que las condiciones en Euskadi son mejores", ha denunciado Osakidetza.

Es más, le parece que son "acciones totalmente desproporcionadas con la realidad e incluso, insolidarias con la realidad laboral que están sufriendo miles de vascos y vascas".

Por otra parte, ha reiterado su voluntad para el diálogo.