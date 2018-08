Economía

Los sindicatos acusan a Osakidetza de negociar la OPE 'con mala fe'

Agencias | Redacción

11/05/2015

Según SATSE, ELA, SME, CCOO y UGT, Osakidetza "sigue ocultando documentación fundamental para poder realizar un análisis riguroso respecto a la OPE”. Por su parte, LAB no acudirá a la reunión.

Los sindicatos han acusado hoy a la dirección de Osakidetza de negociar "con mala fe" por haberles convocado para este martes a una nueva reunión de la mesa sectorial sobre la OPE sin que les haya dado tiempo a examinar lo tratado en la anterior cita del jueves.

El pasado jueves ambas partes no lograron acercar posturas sobre la Oferta de Empleo Público (OPE) 2014/15. En una nota conjunta, los sindicatos SATSE, ELA, SME, CCOO y UGT han criticado a la dirección por convocar la mesa "sin ofrecer información fundamental respecto a la misma".

Por su parte, LAB ha anunciado que no acudirá a la reunión y ha reclamado una negociación "real" de una OPE que parta de 3.000 puestos en todas las categorías. En un comunicado, el sindicato abertzale ha denunciado la "imposición" de esta OPE y ha anunciado que no acudirá a "esta farsa" de negociación, donde se "impone" un orden del día que "no toca" el número de plazas.

En la nota conjunta, "todos los sindicatos con representación en la Mesa venimos reivindicando que debe ampliarse la discusión de la Mesa Sectorial de Osakidetza, queremos hablar de jornada laboral, de sustituciones, de número de plazas de OPE y de Desarrollo Profesional. Sin embargo, Osakidetza ha vuelto a convocar una Mesa Sectorial imponiendo una discusión técnica respecto a la OPE".

A ello los sindicatos suman que Osakidetza "sigue ocultando documentación fundamental para poder realizar un análisis riguroso respecto a la OPE, ya que no entrega a los sindicatos ni la plantilla estructural ni la plantilla funcional".

"La mala fe de Osakidetza en esta negociación es absoluta. La semana anterior entregó en la misma reunión numerosa documentación que difícilmente pudimos los sindicatos valorar. Ahora nos ha convocado a una nueva mesa sin tiempo suficiente para analizar toda esa documentación y sin saber si el día de mañana entregarán nueva", han subrayado.

