Pearson vende el 'Financial Times' al japonés Nikkei

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/07/2015

Pearson, una de las mayores editoriales del mundo ha vendido el periódico por 1.200 millones de euros.

La compañía editora británica Pearson ha anunciadoy que ha completado la venta del periódico económico "Financial Times" al diario japonés Nikkei Inc por 844 millones de libras (1.200 millones de euros).

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, Pearson, una de las mayores editoriales del mundo y líder en el sector de la educación, asegura "que la transacción está sujeta a una serie de aprobaciones y que espera se cierre en el cuarto trimestre de 2015".

El acuerdo entre Pearson, fundada en 1844 y propietaria del "Financial Times" desde hace casi 60 años, y el diario económico japonés Nikkei no incluye la venta de la sede del FT en el centro de Londres ni el 50 % de la participación de Pearson en el grupo "The Economist".

Además del diario y su página web, la operación incluye las publicaciones Investors Chronicle, The Banker, MandateWire, Money-Media y Medley Global Advisors.

Tras el comunicado, las acciones de la editorial Pearson subían un 2,40 % en la Bolsa de Londres, hasta 12,38 libras (17,5 euros).

El "Financial Times", que salió a la venta por primera vez en 1888, tiene una circulación conjunta entre el impreso y su versión digital -de pago- de 720.000 ejemplares.