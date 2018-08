Economía

Nobel de Economía

Angus Deaton, galardonado con el Nobel de Economía 2015

Agencias | Redacción

12/10/2015

Se le ha concedido el premio por su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar social.

El profesor escocés Angus Deaton, de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, EE. UU.), ha sido galardonado con el Nobel de Economía 2015, por su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar social, según ha anunciado este lunes la Real Academia Sueca de las Ciencias.



La denominación exacta de este galardón es la de Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel.



La Academia sueca advierte de que "no es un Premio Nobel", ya que es el único de los seis galardones que no fue designado en su legado por el magnate sueco Alfred Nobel, que estableció los premios en su testamento en 1895.



No obstante, cuenta con idéntica dotación, 8 millones de coronas suecas (unos 863.000 euros) que el resto de distinciones y se entrega a la vez que el resto de distinciones cada 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento del inventor de la dinamita, en una doble ceremonia en Oslo, para el Nobel de la Paz, y en Estocolmo, para el resto.