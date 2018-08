Economía

Entrevista en Egun on Euskadi

Cebek espera que en caso de venta de Sidenor se mantenga el empleo

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/10/2015

Además, Iñaki Garcinuño espera que si se confirma la venta 'el centro de decisión se quede aquí'.

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ha afirmado este martes que están a la espera de la confirmación de la posible venta de Sidenor por parte de la siderúrgica brasileña Gerdau "porque, de momento, no sabemos si es verdad o no", y que, en caso de confirmarse la venta, esperan que se mantenga el empleo y que "el centro de decisión se quede aquí".

En una entrevista concedida al programa "Egun on Euskadi" de ETB-1, el presidente de la patronal vizcaína ha señalado que la economía vasca "también es economía internacional" y que, "aunque nos gustaría ser siempre compradores, a veces somos vendedores, porque hay veces que es muy difícil mantener tantas empresas en nuestras manos".

De esta forma, ha asegurado que "siempre estamos en peligro" de tener que vender empresas, ya que, en su opinión, "si tenemos buenas empresas, esa posibilidad siempre va a estar encima de la mesa", y ha destacado que "tenemos que hacerlo todo, tanto vender como comprar".

"En este caso, hay que confirmarlo, porque, de momento, no sabemos si es verdad o no. Pero, si ocurre, lo mejor sería que se mantuvieran los puestos de trabajo y que el centro de decisión se quedara aquí. También sería importante que no se llevaran fuera de aquí ni la producción ni el I+D", ha indicado.

Cebek dice que el Concierto económico "no se puede suprimir unilateralmente"

Según el presidente de la patronal vizcaína, el Concierto económico "es lo que une" a Euskadi con el Estado y que "no se puede suprimir unilateralmente".

Garcinuño ha destacado que el Concierto Económico "no es ni un privilegio ni un regalo" y que, "si miramos la historia, vemos que llego hace cientos de años". Además, ha considerado que "hay que hacer pedagogía" sobre el Concierto, "tanto fuera como aquí", porque, en su opinión, "durante los últimos años no hemos utilizado el Concierto como lo hacíamos antes, con todas sus posibilidades, quizás porque con lo ocurrido con Europa con las vacaciones fiscales y demás, nos entró miedo, y tiene posibilidades, sobre todo para ayudar a empresas y crear empleo".

Cebek dice que sin ETA la situación ha cambiado "totalmente"

Iñaki Garcinuño ha dicho que, tras cumplirse cuatro años desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, la situación ha cambiado "totalmente", aunque ha lamentado que esa declaración "llegara tan tarde.

"Tras años de vivir oprimidos, con el miedo, la gente no gasta, no invierte, y, aunque eso haya sido así, somos una comunidad potente, fuerte y firme", ha asegurado.