22 de octubre

Mercadona abre este jueves su primer supermercado en Bizkaia

Agencias | Redacción

20/10/2015

El local está ubicado en el Parque Comercial Megapark y abrirá de lunes a sábado de 9:30 a 21:30 horas.

La cadena Mercadona abrirá el jueves, día 22, su primer supermercado en Bizkaia, en el Parque Comercial MegaPark de Barakaldo. Estará abierto de lunes a sábado en horario de 09:30 a 21:30 horas.

El pabellón que antiguamente ocupaba Saturn tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados dedicados a la venta al público. Además, el local ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y contará con una plantilla de 40 trabajadores, "con empleo estable y de calidad", según ha informado la compañía.

En previsión de una importante afluencia de vehículos durante los primeros días de actividad, el centro comercial ha mejorado la fluidez en los accesos.

Contrarios a las grandes superficies comerciales

Por su parte, colectivos sociales y sindicales de la Margen Izquierda han convocado una cacerolada coincidiendo con la apertura del supermercado de Mercadona para denunciar las condiciones laborales en las grandes superficies comerciales.

EH Bildu ha comunicado que no asistirá a la recepción que se va a realizar a la corporación municipal porque la apertura de Mercadona "no es el bálsamo que calme la situación socioeconómica" de la localidad y es una empresa que "no respeta las libertades sindicales".