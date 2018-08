Economía

Datos del Ministerio

El paro sube más de un 1% en la CAV y Navarra

Redacción

02/03/2010

En el Estado, el paro ha sufrido un ascenso del 2,03%, llegando a los 4.130.625 desempleados. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha destacado el aumento de afiliados a la Seguridad Social.

El paro subió un 1,07% en la Comunidad Autónoma Vasca con 1.456 parados más, hasta llegar a 137.143; mientras que en la Comunidad foral Navarra el ascenso ha sido del 1,14% y con 492 nuevos parados, el total ha llegado a 43.770.



En referencia a los datos interanuales, cabe destacar que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el paro ha subido un 18,58% desde febrero de 2009 y un 17,10 en Navarra.



Datos estatales



El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo del Estado español subió en febrero por séptimo mes consecutivo al sumar 82.132 personas más que en enero, lo que ha situado el número total de desempleados en 4.130.625, el 2,03% más.

No obstante, este aumento ha sido casi la mitad que la del mismo mes del año pasado cuando el paro se incrementó en 154.058 personas respecto al mes anterior, según el Ministerio español de Trabajo e Inmigración.

En un año, el paro ha aumentado en 648.766 desempleados, un 18,6% más.

Por sectores, casi el 55% del total de los parados de febrero se concentró en los servicios, con un aumento de 45.420 desempleados (el 1,94%); en el colectivo sin empleo anterior se incrementó en 14.810 (5,07%); en la construcción subió en 9.915 (1,26%); en la agricultura en 6.871 (6,44%) y en la industria en 5.116 (0,99%).



Aumento de afiliados a la seguridad social

El ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, ha dicho hoy que los datos del paro que hemos conocido esta mañana suponen un punto de inflexión y tienen una parte positiva, que es el aumento de afiliados a la Seguridad Social, así como el menor crecimiento del desempleo respecto a febrero de 2009.

Corbacho ha hecho estas declaraciones durante la toma de posesión de Consuelo Rumí como secretaria de Estado de la Función Pública, en sustitución de Carmen Gomis.

El ministro ha destacado también que en esta ocasión se ha producido un aumento del número de personas que buscan empleo por primera vez.

No obstante, Corbacho ha reconocido que una economía en "crecimiento negativo no genera empleo", por lo que hasta que no haya un cambio de tendencia económica "difícilmente podremos hablar de crecimiento del empleo", aunque ha asegurado que "algunos indicadores" ya están mejorando.