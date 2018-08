Economía

Presunto caso de corrupción

Libertad para Alfredo de Miguel y los otros siete detenidos

Redacción

18/03/2010

Todos los detenidos han quedado en libertad, sin que hayan trascendido las imputaciones que pesan sobre ellos o las medidas cautelares para su libertad.

El diputado foral alavés de Administración Local, Alfredo de Miguel (PNV), arrestado hoy, junto con otras siete personas, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz, por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, ha quedado en libertad esta noche, sin fianza, tras prestar declaración ante el juez, según han informado fuentes forales.

Los detenidos han sido trasladados esta mañana a los juzgados de Vitoria-Gasteiz, donde se les ha tomado declaración a lo largo de todo el día hasta aproximadamente las diez de la noche.

El juez ha decretado el secreto del sumario y por ahora se ha confirmado la detención del citado Alfredo de Miguel, de su mujer, Aitor Tellería, miembro de la ejecutiva del ABB, ex concejal y ex juntero, Alfonso Arriola, ex director del parque tecnológico de Miñano, Iratxe Gaztelu, candidata por el PNV en las últimas elecciones autonómicas y Koldo Otxandiano, ex gerente del instituto foral de bienestar social durante el mandato de Félix Ormazabal.



Tanto el diputado general de Álava, Xabier Agirre, como el presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, apelaban a la presunción de inocencia y confirmaban ambos que si detrás hay algún tipo de delito, depurarán responsabilidades.