Los '8 de Airbus' niegan haber agredido a policías y a trabajadores

09/02/2016

Algunos de ellos han asegurado que fueron golpeados durante los incidentes. En la próxima sesión declararán varios policías formaron parte del dispositivo de seguridad aquel día.

Los '8 de Airbus' han negado este martes, en la primera sesión del juicio en los Juzgados de Getafe (Comunidad de Madrid), que agrediesen a policías o a trabajadores durante la jornada de Huelga General del 29 de septiembre de 2010 a las puertas de la factoría en Getafe.

Uno de los acusados, José Alcázar, que se enfrenta como el resto a una pena de 8 años y tres meses de prisión, ha declarado, a preguntas del Ministerio Fiscal, que ese día le sorprendió la presencia de dotaciones antidisturbios en la entrada de la empresa. También ha manifestado que los trabajadores ejercen el derecho a la huelga, pero que “el que quiere entrar lo puede hacer". Alcázar también ha explicado que se formó un tumulto y la Policía entró en el perímetro de la empresa, y que escuchó “siete disparos". "La Policía dio palos a diestro y siniestro, como en la Dictadura. Es falso que agrediésemos a la Policía,” ha agregado.

Otro de los procesados, Tomás García, ha contado que no acordaron impedir que se entrara a trabajar, y que no vio que se agrediera a policías. En el mismo sentido, Enrique Gil ha destacado que no vio que se lanzaran cosas, ni tampoco a agentes atrapados en el escándalo. En otra de las declaraciones, Rodolfo Malo ha indicado que no se enfrentó a los policías.

"Un palazo en la cabeza"

Jerónimo Martín ha afirmado que tampoco insultó a los policías ni coaccionó a ningún trabajador, ya que cuando se produjo el altercado se encontraba fuera. No obstante, al acercarse, recibió "un palazo en la cabeza, quedando "medio inconsciente", por lo que le trasladaron al botiquín. "No impedí la entrada a los trabajadores ni recibí ninguna instrucción de lo que tenía que hacer", ha subrayado.

El relato de Raúl Fernández incide en que no agredió ni lanzó objetos a la Policía, mientras que Edgar Martín ha contado que le golpearon en la espalda con una porra. Martín ha añadido que no vio a policías que se quedaran encerrados y que no increpó a los empleados que quería entrar a la fábrica a trabajar. El último acusado en declarar, Armando Barco, ha explicado que no estuvo presente en la trifulca y que no vio a ningún agente escoltar a algún trabajador.

Tras la declaración hoy de 'los 8 de Airbus', este miércoles será el turno de varios policías que participaron en la carga a las puertas de la fábrica.