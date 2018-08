Economía

Landaben, Pamplona-Iruña

ZF-TRW asegura que los despidos son necesarios para salvar la planta

agencias | redacción

10/02/2016

Así lo ha asegurado el directivo Paul Henry Parnham, quien ha dicho que se podría hablar "solo de 67" si se consigue producción para Volswagen.

El directivo de ZF-TRW Automotive España Paul Henry Parnham ha asegurado hoy que no hay un plan de cierre para la planta de Landaben, pero que los despidos son necesarios para la continuidad de la factoría, aunque se podría hablar "solo de 67" si se consigue producción para Volswagen.

Parnham ha comparecido esta mañana en el Parlamento de Navarra coincidido con una concentración de la plantilla de TRW en la, acto que forma parte de las movilizaciones aprobadas por los trabajadores, entre ellas un paro de 24 horas también durante la jornada de hoy.

Mientras la plantilla mostraba su rechazo a los planes de la multinacional, que ha planteado en principio el despido de 250 personas, su directivo ha asegurado que su presencia en Navarra no era para cerrar la planta de Landaben, "la empresa no tiene un plan de desmantelar la planta de aquí a 3 años, sino para implantar cambios para que el negocio salga a flote".

Sin embargo ha asegurado en alusión a los despidos que "salvaguardar la planta necesita estas decisiones" porque "si sigue como está, la planta cerrará" después de que "en estos últimos 3 años se han perdido 43,7 millones de euros, y en los últimos 5 años más de 63 millones", "una hemorragia incontenible".

"Si no hiciéramos nada, seguiríamos perdiendo estas tremendas cantidades de dinero. No es una amenaza, es la realidad", ha apuntado Parnham, quien se ha mostrado partidario de "minimizar las extinciones" y de hecho, ha comentado, "si podemos traer el negocio de Volkswagen, no estaríamos hablando de una pérdida de más de 200 puestos de trabajo, solo de 67".

Tras comprometerse a "intentar traer ese negocio", ha agregado que la multinacional plantea 250 despidos en Pamplona/Iruña porque, "si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, esa cifra será de más de 600" dado que "el sector ha cambiado mucho" y esta planta "se ha ido quedando atrás por diferentes razones".

Ha señalado así que no se ha conseguido "un pedido importante nuevo desde 2009" y hay "cuestiones a resolver", como el coste más alto por hora de toda la empresa, de 37,21 euros, los "más de 50 días inhábiles al año, el dato más alto de nuestro grupo", el número de horas de trabajo "más bajo del grupo, 1.695", o la tasa de absentismo "más alta, del 8 %".

El portavoz parlamentario de UPN, Carlos García Adanero, ha cuestionado "de qué futuro se habla, en qué condiciones y de cuánto tiempo", y ha mostrado su esperanza de que sea "un futuro realista" para "no estar en la misma situación dentro de tres años".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha mostrado su desconfianza ante las declaraciones de Parnham por su "fama de cierre de plantas", y Carlos Couso, de Podemos, ha propuesto buscar medidas "encaminadas al sostenimiento de todos los puestos de trabajo", como la reducción de las jornadas.

