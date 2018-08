Economía

Por inconstitucionales

El PP recurre los Presupuestos de 2010 ante el Constitucional

Redacción

23/03/2010

Creen que se vulnera la constitución por no contener el total de las partidas de gasto de aplicación y porque el pago de la deuda histórica andaluza vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El PP recurrirá ante el Constitucional los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 por no contener el total de las partidas de gasto de aplicación en esta anualidad y porque el pago de la deuda histórica andaluza, recogido en una disposición, vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Así lo ha anunciado hoy en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que otra de las razones para presentar este recurso de inconstitucionalidad es porque algunas disposiciones exceden el contenido ordinario sobre los asuntos susceptibles de ser llevados a una ley de presupuestos, como el régimen de comercialización de las loterías del Estado.



En este sentido, ha recordado que los PGE están "constitucionalmente limitados" a la previsión de ingresos y a la consignación de gastos, así como a aquellas medidas complementarias necesarias para llevarlas a cabo, pero acotadas en todo caso a la duración de un año.

No pueden contener, por lo tanto, medidas que no van asociadas a esa previsión de ingresos y de gastos, de tal manera que los PGE no pueden establecer una modificación en el régimen de funcionamiento y comercialización de las loterías que no es temporal, sino que es para siempre, ha agregado.

Además, ha recalcado que la ley -aprobada en diciembre en las Cortes Generales- no contiene la totalidad de las partidas de gasto que son de aplicación en esta anualidad, de forma que no se respetan los principios de universalidad e integridad de todos los gastos.

Deuda histórica

Respecto al caso del pago de la deuda histórica andaluza, ha argumentado que la forma fijada por el Gobierno para satisfacerla (mediante solares) es inconstitucional y vulnera el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Sáenz de Santamaría ha considerado que "el pago en especies" viola tanto el artículo 158 de la Constitución como el texto estatutario andaluz, especialmente la disposición adicional segunda.

Ha abundado al denunciar que "no sólo es inconstitucional, y lo es", sino que "además es un fraude para los andaluces", a lo que ha sumado el hecho de que la tasación de los solares "excede y con mucho" el precio que "puede considerarse admisible".

"Un completo fraude a la Constitución, al Estatuto, a la ley, pero, sobre todo, a los sentimientos, a la dignidad y a los derechos de los andaluces", ha concluido.