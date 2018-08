Economía

Consejo de Ministros

El Gobierno español aprueba hoy 24 medidas anticrisis

Redacción

09/04/2010

Las medidas recogidas en el decreto-ley son bien vistas por la oposición, aunque también han advertido que son insuficientes para afrontar la crisis.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto-ley que recogerá 24 de las medidas negociadas con los partidos para buscar un pacto anticrisis, un texto que en principio cuenta con el beneplácito de la mayoría de la oposición, que no obstante lo considera insuficiente.

Los partidos han advertido además de que esta norma, que contendrá más de la mitad de las medidas negociadas, no supone que se haya alcanzado el deseado Pacto de Estado que pidieron los partidos y el Gobierno trató de impulsar en las negociaciones del Palacio de Zurbano.

El hecho de que en el decreto no estén todas las medidas del documento que se negoció no significa, según fuentes del Ejecutivo, que no vayan a aprobarse otras, especialmente la línea de préstamos directos que el ICO otorgará a las pymes, de hasta 200.000 euros por operación, que también verá hoy el visto bueno del Consejo de Ministros.

Oposición

En cualquier caso, las medidas recogidas en el decreto-ley son bien vistas por la oposición, y muchos de sus portavoces se han apresurado a señalar que estaban entre sus propias propuestas, aunque también han advertido que son insuficientes para afrontar la crisis que todavía afecta a la economía española.

Incluso el PP ha admitido hoy que apoyará el decreto-ley cuando se debata en el Congreso su convalidación. CiU ya anunció hace dos días que apoyará el decreto, mientras que ERC votará a favor de éste o se abstendrá.

El partido más crítico es IU, que cree que las medidas son insuficientes e ineficaces y sospecha que el Gobierno busca una rápida convalidación del decreto, cuando este partido cree que debería tramitarse como proyecto de ley.