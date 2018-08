Economía

Negociado de Control

Bilbao retira la ayuda social a 316 personas por irregularidades

Redacción

13/04/2010

En total ha detectado irregularidades en el 64% de las ayudas sociales investigadas por el Negociado de control del Área de Acción Social del Consistorio bilbaíno.

El Ayuntamiento de Bilbao ha retirado las ayudas sociales a un total de 316 personas y ha modificado la cuantía a otras 67, tras detectar anomalías en todos estos casos.

En total, en los últimos dos años, ha investigado 1.651 casos a través del Negociado de Control e Inspección del Área de Acción Social del Ayuntamiento.

Del total de casos investigados, 225 corresponden a 2008, 942 al año pasado y 484 a los dos primeros meses del presente año.

La Renta de Garantía de Ingresos es la prestación más investigada, ya que representa la ayuda económica de mayor cuantía. El Negociado de Control e Inspección ha revisado los expedientes de 2.200 perceptores de RGI, con el fin de detectar a personas empadronadas en Bilbao que realmente no residen en el municipio.

En concreto, se ha dado de baja del padrón municipal a 143 personas y se ha solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia que les suspenda esta prestación.

El resto de actuaciones guarda relación con otros motivos, como reclamaciones de pensión de alimentos, traslados de municipio o cobros indebidos de Ayudas de Emergencia Social (AES).

Las denuncias externas están resultando un medio de gran utilidad para luchar contra el fraude. En más del 90% de los casos denunciados externamente se encuentra alguna irregularidad en las ayudas económicas y en el resto se detectan anomalías en la situación de convivencia.



Los motivos principales de las denuncias son, por este orden: no vivir en el domicilio donde figuran empadronados (770 casos), trabajar y recibir la RGI (374 casos), recibir la RGI y convivir con personas no empadronadas con el fin de ocultar los ingresos de los residentes en la vivienda (294 casos); y otras situaciones (213 casos), como cobrar ayudas para el alquiler y no pagarlo, así como utilizar de forma inadecuada las ayudas (juego, consumo de drogas, envío de dinero a su país de origen, etc.).

Otra causa de denuncia tiene que ver con los denominados "pisos patera" y las viviendas en las que hay más unidades de convivencia que habitaciones.

El Negociado ha recibido denuncias correspondientes a 43 pisos, en los que estaban empadronadas 692 personas, de las que efectivamente vivían 134; al resto se ha procedido a darles de baja en el Padrón Municipal. Las irregularidades en el empadronamiento son investigadas por dos agentes de la Policía Municipal adscritos Área de Acción Social desde mayo de 2009.