La mitad de los 'loteros' secundan la huelga, según los convocantes

21/04/2010

Según Loterías y Apuestas del Estado, solo el 8,81% de los puntos de venta de loterías ha secundado de forma total o parcial la jornada de cierre. Consulte los resultados de los sorteos en eitb.com.

Alrededor de dos mil administraciones de lotería, la mitad de las existentes en España, han secundado la huelga a la que estaban convocados hoy, para protestar por la reforma del régimen de comercialización de las loterías del Estado, que, consideran, abre la puerta a su privatización.

Manuel Izquierdo, presidente de ANAPAL - que junto a FENAPALA y APLA forman parte de la Mesa de Asociaciones de Loteros -, ha señalado que se sentía "muy satisfecho" por el respaldo obtenido.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), solo el 8,81% de los puntos de venta de loterías ha secundado de forma total o parcial la jornada de cierre.



4.000 administraciones



Las 4.000 administraciones de Lotería que hay en el Estado español estaban llamadas a secundar el cierre patronal propuesto por la Mesa de Asociaciones de Administraciones de Lotería, en la que se agrupan las asociaciones ANAPAL, APLA y Fenapal, para protestar por los planes de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para introducir cambios en el sector.

Los ''loteros'' se quejan de que el Gobierno pretende llevar a cabo "el tercer mayor proceso de privatización" en el Estado, después del de los hidrocarburos y el tabaco, "de espaldas a la sociedad",ha explicado Izquierdo, quien ha afirmado haber recibido "cientos" de correos de administraciones respaldando el cierre de hoy.

En este sentido, Izquierdo se ha quejado de que el Gobierno ha aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de este año dos disposiciones adicionales que, a su juicio, "abren la puerta a la privatización del sector" y están "orientadas a dejar en pocas manos privadas" la gestión de los 3.000 millones de euros que cada año reporta el juego público a las arcas del Estado.

Pidal no secunda la huelga

No obstante, no todos los ''loteros'' están de acuerdo con el cierre. La Plataforma Independiente de Administraciones de Lotería (Pidal) ha asegurado que el cierre no está "ni pactado, ni consensuado, ni debatido". "Sólo se ha informado y movilizado a la gente con falacias y alarmas", se ha quejado la asociación en un comunicado, en el que asegura que existen "otros cauces y medidas" para sensibilizar a LAE sobre la problemática de los ''loteros''.