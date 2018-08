Economía

Dinero virtual

El australiano Craig Wright confirma ser el creador de Bitcoin

agencias | redacción

02/05/2016

El empresario tecnológico ha anunciado en una entrevista con la BBC que es el creador de la cripto-moneda virtual, poniendo fin así a años de especulaciones.

El empresario tecnológico australiano Craig Wright ha anunciado que él fue el creador de la cripto-moneda virtual Bitcoin.

La confesión de Wright a varios medios de comunicación, entre ellos la BBC, a los que ha presentado pruebas técnicas de su iniciativa, ha puesto fin a años de especulaciones sobre el origen de este sistema de intercambio de dinero digital.

El "bitcoin" es un activo digital gestionado a través de un sistema de pago propio inventado por Wright bajo el pseudónimo de Nakamoto, quien difundió la creación en 2008 y, en 2009, abrió el software al público, que puede operar con la moneda sin intermediarios.

El australiano también ha reconocido que él mismo fue uno de los artífices de que en 2014 se identificara a Satoshi Nakamoto como el creador de Bitcoin con la ayuda de otros. En este sentido, ha indicado que dará a conocer información para que otros puedan verificar criptográficamente que él es en realidad Satoshi Nakamoto.

En este sentido, Jon Matonis, un economista y uno de los directores fundadores de la Bitcoin Foundation, se ha mostrado convencido de que Wright está diciendo la verdad. "Durante la sesión de pruebas en Londres, tuve la oportunidad de revisar los datos relevantes a través de tres líneas distintas: criptográfica, social y técnica", ha señalado. "Creo firmemente que Craig Wright satisface las tres categorías", ha agregado.

Wright ha explicado que ha decidido salir a la luz para acabar con las especulaciones en los medios sobre la identidad de Satoshi Nakamoto. De hecho, en diciembre de 2015 dos revistas, 'Wired' y 'Gizmodo', ya habían apuntado a que Wright podría ser el verdadero creador de Bitcoin tras recibir documentos que presuntamente le habían sido robados.

Asimismo, ha asegurado que no tiene ninguna intención de convertirse en el rostro de las bitcoins. "Realmente no quiero ser el rostro público de nada", ha insistido, expresando su pesar por haber tenido finalmente que revelar su identidad. "Hubiera preferido no hacerlo", ha asegurado.

Según la BBC, se estima que Satoshi Nakamoto, es decir, Wright, habría conseguido amasar una fortuna de un millón de bitcoins, lo que tendría un valor neto de unos 392 millones de euros.