Griñán presentará un recurso de apelación contra el auto de los ERE

agencias | redacción

02/06/2016

El Tribunal Supremo "descartó expresamente el delito de malversación" que ahora le atribuye el juez de refuerzo que instruye la causa en Sevilla.

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán presentará la próxima semana un recurso de apelación al auto de procedimiento abreviado por el que el juez de refuerzo que instruye el caso de los ERE le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos, según ha explicado este jueves su abogado, Jose María Mohedano.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Mohedano ha dicho que el auto ha supuesto "un mazazo" y "un disgusto" para el exdirigente andaluz y que les ha "sorprendido" porque "no está sustentado en ningún fundamento ni en ningún razonamiento diferente" a lo mantenido por el Supremo y porque se da la circunstancia de que el tribunal que realmente instruyó el asunto fue el Supremo, que "descartó expresamente el delito de malversación".

El alto tribunal dijo que "no había ningún indicio para poder tener la más mínima sospecha de que hubiera incurrido en ese delito", mientras que ahora el auto del juez de Sevilla, "que no ha ido precedido de una investigación nueva", sí ve malversación, ha expuesto el abogado.

Así, ha dicho que ese recurso se hará "con todo el interés y esperanza de que se pueda restablecer al menos en el delito de malversación, del que no se señala nada de que él se favoreciera o favoreciera a terceros y menos cuál es la cantidad de esa malversación". "No se dice nada porque no existe", ha añadido.

