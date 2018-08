Economía

Entrevista en Euskadi Irratia

Muñoz denuncia que los políticos "hacen lo que les pide el capital"

Redacción

06/05/2010

El secretario general de ELA afirma que "no existe cultura democrática" en el Gobierno Vasco y que muestra "un gran desprecio hacia la mayoría democrática" sindical.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha afirmado que la actual situación económica es "muy grave", sobre todo para los trabajadores, y ha mostrado su preocupación porque "la política ha desaparecido" y porque los políticos "hacen lo que les pide el capital".

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno Vasco ha actuado "contra la mayoría sindical" y les ha "arrinconado en todas partes", y ha criticado que en el Ejecutivo autónomo "no existe cultura democrática" y que muestra "un gran desprecio hacia la mayoría democrática" sindical.

En una entrevista a Euskadi Irratia Muñoz ha señalado que "se utilizan los números" con el objetivo de "esconder la realidad" de la actual situación, y se ha preguntado "de dónde se saca el dinero para cubrir las deudas de los bancos".

El dirigente sindical ha asegurado que las condiciones laborales y el gasto social "no son las culpables" de la actual situación económica, y ha destacado que la labor de los sindicatos debe ser la de lograr que no se rebajen ni las condiciones laborales ni el gasto social, "porque no han sido los culpables".