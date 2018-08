Economía

Convocan una huelga en la educación pública el 25 de mayo

07/05/2010

Unos 20.000 profesores están llamados a la huelga en protesta por los "recortes" que plantea la consejería de Educación. La huelga afectará a alrededor de 200.000 alumnos.

Los sindicatos ELA, STEE-EILAS y LAB han anunciado la convocatoria de una jornada de huelga el día 25 de mayo en el sector de la educación pública no universitaria del País Vasco en protesta por los "recortes" que, a su juicio, plantea la consejería de Educación en la mesa de negociación del convenio colectivo.



Los representantes de ELA, Kepa Altuna; de STEE-EILAS, Belén Arrondo; y de LAB, Txetxu Rojo, han comparecido en rueda de prensa en Bilbao para anunciar esta jornada de huelga, a la que están llamados unos 20.000 profesores y que afectará a alrededor de 200.000 alumnos, según los datos que han facilitado.



La huelga estará precedida por otras movilizaciones, como la celebración de asambleas en los centros educativos el día 13 de mayo y de concentraciones, también en las escuelas, el día 20.



Las protestas tienen su origen, según ha explicado Altuna, en que tras cuatro meses de reuniones con la consejería de Educación "no ha habido una verdadera negociación" y el departamento "se ha limitado a presentar sus propuestas y no ha hecho ningún esfuerzo por buscar acuerdos" con los sindicatos convocantes.