Economía

Plan anti-déficit

De la Vega: "El Gobierno no dejará la tarea a medias"

Redacción

14/05/2010

María Teresa Fernández de la Vega ha reprochado al PP que "como siempre" en lugar de "arrimar el hombro" para la recuperación económica, sólo piense en términos electorales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado, al ser preguntada por un adelanto electoral, que la prioridad del Ejecutivo es llevar a cabo el plan de ajuste para la recuperación económica y ha asegurado que no van a "dejar la tarea a medias".



En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, De la Vega ha insistido en que "éste y no otro" es el escenario en el que se mueve el Gobierno, que está donde corresponde, "al frente de la situación".



Además ha reprochado al PP que "como siempre" en lugar de "arrimar el hombro" para la recuperación económica, sólo piense en términos electorales y no le importe que a España "le salgan las cuentas" porque sólo le preocupan las "cuentas electorales".



Preguntada por si el Gobierno se plantearía convocar elecciones anticipadas si no logra en el Congreso los apoyos necesarios a su plan de ajuste, ha explicado que el Ejecutivo trabaja con todos los grupos en la búsqueda de dichos apoyos para sacar adelante las medidas propuestas y se ha mostrado segura de que los tendrán.



Ha añadido que el Gobierno confía en la responsabilidad de los grupos y ha insistido en que las medidas son "necesarias y adecuadas" para España y para garantizar su estabilidad, el presente y el futuro.