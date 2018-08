Economía

Medidas contra las crisis

PP y CiU votarán en contra de que se congelen las pensiones

Redacción

16/05/2010

PP dice que hay que ser "solidario con las personas mayores". CiU no tiene claro si apoyará las medidas de Zapatero y rechaza la congelación de pensiones. Para IU la huelga general "está asegurada".

PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su formación votará en contra de que se congelen las pensiones y ha propuesto compensarlo recortando la partida de cooperación y desarrollo, ya que, para ser un país solidario "primero hay que serlo con sus personas mayores".

También ha criticado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por aplicar las medidas de ajuste a pensionistas y funcionarios "cuando están todas las aceras y parques de España levantados".

La número dos del PP ha pedido a los españoles que no se preocupen, porque cuando el PP gane las elecciones "volverá a llenar las arcas" y garantizará las pensiones en toda España-

CiU

El presidente del grupo de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha declarado que su formación no ha decidido si apoyará o no las medidas propuestas por Zapatero, pero rechazan la congelación de las pensiones y la reducción de unidades de los envases de los fármacos propuestas por el Gobierno para reducir el déficit público.

Duran considera "insuficiente" el plan del Gobierno porque no prevé medidas para reactivar la economía y generar empleo y, ha advertido, "cuando no hay ocupación no hay ingresos".

IU

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha declarado que si el Gobierno de Zapatero mantiene sus políticas anticrisis "la huelga general está asegurada", pero no se convocará hasta que no lo decidan las grandes organizaciones sindicales.

"Tengo el sueño de que el Gobierno puede dar marcha atrás a sus

políticas y de que puede incrementar los impuestos a la banca y a los más ricos", ha afirmado Lara.